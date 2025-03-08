Політика

Щонайменше 11 загиблих і 30 поранених внаслідок масованого обстрілу Добропілля
8 Березня 2025 09:47
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Вночі росіяни завдали по місту Добропілля у Донецькій області комбінованого удару, попередньо, ракетою «Іскандер-М», РСЗВ «Торнадо-С» та БпЛА «Герань-2».

Внаслідок удару 11 людей загинуло, 30 дістали поранень. Серед поранених – 5 дітей. Проводиться рятувальна операція.

Про це повідомили в Нацполіції.

“Зруйновано та пошкоджено 8 п’ятиповерхових будинків, торговий центр, 30 автомобілів. Деякі будинки вигоріли майже повністю”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару по Добропіллю 11 людей загинуло, 30 дістали поранень / Фото Нацполіція

На місцях влучань працюють вибухотехніки, слідчо-оперативні групи поліції та всі профільні служби. Триває ліквідація пожежі, розбір завалів та евакуація людей.

Точна кількість постраждалих та руйнувань встановлюється.


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