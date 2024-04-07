Щоб закрити Україну повністю, потрібно 25 систем Patriot – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для повного закриття української території від російських повітряних атак потрібно 25 зенітних ракетних комплексів Patriot.

“Я вам не скажу, скільки у нас є систем Patriot. Я вам скажу: щоб закрити Україну повністю, на майбутнє Україні бажано мати 25 систем Patriot по 6-8 батарей у кожній. Не бачу тут секретів, тому що вже всі наші партнери про це прекрасно знають, навіть знають точки, де мають стояти відповідні системи і діяти”, – сказав він у телемарафоні в суботу ввечері.

Відповідаючи на запитання, чи є в України запаси ракет для ППО і чи є ризик, що енергосистему “доб’ють остаточно”, Зеленський сказав: “Ми багато енергооб’єктів змогли захистити ППО та іншим захистом першого, другого і третього рівня. Але є ракети, проти яких ці захисні системи не працюють, на жаль. І тут може спрацювати тільки система Patriot або аналог. І тут нам доводиться обирати, який об’єкт захистити: один чи інший, це місто чи інше місто, в той чи інший момент”.

“Запас ППО у нас на сьогодні є, але я вважаю, що ми повинні думати про те, що буде завтра. Завтра може інтенсивність продовжитися така – нам буде не вистачати. Якщо вони щодня будуть бити так, як останній місяць, нам може не вистачати ракет, і це знають партнери”, – заявив Зеленський.