Суспільство

Що потрібно знати перед проходженням ВЛК для служби за контрактом в ЗСУ

9 Грудня 2023 14:57
читать на русском →
зсу

Підписати контракт для несення служби в лавах ЗСУ може людина, яка відповідає усім встановленим вимогам. Обов’язковою умовою є відповідний стан здоров’я, тому бажаючий зобов’язаний пройти медичний огляд для визначення ступеня придатності до несення служби за контрактом.

Медичний огляд проводиться за направленням, яке підписується начальником територіального центру комплектування. Окрім направлення, охочий нести службу за контрактом має надати наступні документи:

  • довідка про проведення обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів;
  • сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;
  • за медичними показаннями — результати інших досліджень;
  • медична картка амбулаторного хворого з поліклініки за місцем проживання;
  • довідка про перебування (неперебування) на обліку в протитуберкульозному диспансері.

Перед проходженням військово-лікарської комісії доброволець має самостійно пройти:

  • загальний аналіз крові;
  • загальний аналіз сечі;
  • біохімічний аналіз крові,
  • аналіз крові на антитіла до ВІЛ;
  • антиген до вірусу гепатиту «В»;
  • антитіла до вірусу гепатиту «С»;
  • реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном;
  • визначається група крові та резус;
  • флюорографія;
  • кардіограма.

На кожного кандидата заводиться картка обстеження та медичного огляду.

Після надання усіх документів, доброволець на проходження військової служби за контрактом проходить обстеження у хірурга, терапевта, невропатолога, психіатра, окуліста, оториноларинголога, стоматолога, дерматолога, а за необхідності і лікарями інших спеціальностей.

Якщо під час амбулаторного обстеження лікарям важко остаточно встановити стан здоров’я, кандидатів направляють на стаціонарне обстеження в лікувально-профілактичні заклади МОЗ України. Після цього вони проходять повторний медичний огляд військово-лікарської комісії з винесенням постанов про придатність до служби за контрактом.

Постанова ВЛК про придатність до служби за контрактом оформляється довідкою ВЛК, яка дійсна протягом 6 місяців у 2 примірниках:

  • перший додається до особової справи кандидата на військову службу за контрактом;
  • другий залишається у ВЛК як додаток до книги протоколів засідань ВЛК.

Однак, військово-лікарська комісія може прийняти постанову про «Непридатність до військової служби за контрактом» у таких випадках:

  • якщо захворювання передбачають індивідуальну оцінку придатності до військової служби;
  • якщо виявлені захворювання, що перешкоджають проходженню служби за контрактом;
  • також за відмови від медичного обстеження.

Для охочих вступити до ЗСУ за контрактом у Харківській області діє «гаряча лінія»: 0-800-300-441.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Грудня 2023 16:23

WSJ: Україна не зможе провести новий наступ до 2025 року
9 Грудня 2023 15:36

З Макіївки повідомляють про сильний “приліт”
9 Грудня 2023 14:46

Шольц: Німеччина має бути готова збільшити допомогу Україні
9 Грудня 2023 13:18

Кремль встановив “дедлайн” для захоплення Куп’янська
9 Грудня 2023 12:03

Верховна Рада закликала ЄС почати переговори щодо вступу України
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
усі думки