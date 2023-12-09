Що потрібно знати перед проходженням ВЛК для служби за контрактом в ЗСУ

Підписати контракт для несення служби в лавах ЗСУ може людина, яка відповідає усім встановленим вимогам. Обов’язковою умовою є відповідний стан здоров’я, тому бажаючий зобов’язаний пройти медичний огляд для визначення ступеня придатності до несення служби за контрактом.

Медичний огляд проводиться за направленням, яке підписується начальником територіального центру комплектування. Окрім направлення, охочий нести службу за контрактом має надати наступні документи:

довідка про проведення обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів;

сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;

за медичними показаннями — результати інших досліджень;

медична картка амбулаторного хворого з поліклініки за місцем проживання;

довідка про перебування (неперебування) на обліку в протитуберкульозному диспансері.

Перед проходженням військово-лікарської комісії доброволець має самостійно пройти:

загальний аналіз крові;

загальний аналіз сечі;

біохімічний аналіз крові,

аналіз крові на антитіла до ВІЛ;

антиген до вірусу гепатиту «В»;

антитіла до вірусу гепатиту «С»;

реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном;

визначається група крові та резус;

флюорографія;

кардіограма.

На кожного кандидата заводиться картка обстеження та медичного огляду.

Після надання усіх документів, доброволець на проходження військової служби за контрактом проходить обстеження у хірурга, терапевта, невропатолога, психіатра, окуліста, оториноларинголога, стоматолога, дерматолога, а за необхідності і лікарями інших спеціальностей.

Якщо під час амбулаторного обстеження лікарям важко остаточно встановити стан здоров’я, кандидатів направляють на стаціонарне обстеження в лікувально-профілактичні заклади МОЗ України. Після цього вони проходять повторний медичний огляд військово-лікарської комісії з винесенням постанов про придатність до служби за контрактом.

Постанова ВЛК про придатність до служби за контрактом оформляється довідкою ВЛК, яка дійсна протягом 6 місяців у 2 примірниках:

перший додається до особової справи кандидата на військову службу за контрактом;

другий залишається у ВЛК як додаток до книги протоколів засідань ВЛК.

Однак, військово-лікарська комісія може прийняти постанову про «Непридатність до військової служби за контрактом» у таких випадках:

якщо захворювання передбачають індивідуальну оцінку придатності до військової служби;

якщо виявлені захворювання, що перешкоджають проходженню служби за контрактом;

також за відмови від медичного обстеження.

Для охочих вступити до ЗСУ за контрактом у Харківській області діє «гаряча лінія»: 0-800-300-441.