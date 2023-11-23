Ще один пункт пропуску на кордоні України з Польщею заблоковано

В пункті пропуску “Шегині” ускладнено рух вантажного транспорту через блокування руху на території Польщі

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП.

“За наявною інформацією, яку надавали польські прикордонники, сьогодні близько 10.30 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску “Медика” (Республіка Польща), суміжному з українським пунктом пропуску “Шегині”, розпочалось блокування руху вантажних транспортних засобів.

У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд”.