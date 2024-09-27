Суспільство

Ще двох загиблих виявили під час ліквідації наслідків повені у Польщі  
27 Вересня 2024 10:50
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загиблі, повінь, польща
Ілюстративне фото з відкритих джерел

До дев’яти людей зросла кількість загиблих внаслідок масових повеней на південному заході Польщі.

Про це повідомила поліція Польщі у X (Twitter).

Як розповіли правоохоронці, ще двоє тіл людей були знайдені під час ліквідації наслідків повені.

“У повіті Клодзко та у повіті Ниса під час ліквідації наслідків повені було виявлено два тіла”, – зазначили у поліції.

Правоохоронці зазначили, що заходи з ідентифікації тривають, а обставини смерті вказують на те, що це можуть бути восьма та дев’ята жертви стихійного лиха.


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