“Шахтар” програв “Баварії” і погіршив шанси на вихід у плейоф Ліги чемпіонів

“Шахтар” завершив шостий матч у Лізі чемпіонів, поступившись “Баварії” з рахунком 1:5.

Донеччани набрали чотири очки за сезон, зігравши внічию з “Болоньєю”, перемігши “Янг Бойз” (2:1) та програвши “Аталанті”, “Арсеналу”, ПСВ і “Баварії”.

Після поразки від “Баварії” “Шахтар” посідає 27-ме місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів з доробком у чотири очки.

Наступний поєдинок Ліги чемпіонів “Шахтар” проведе 22 грудня, коли у номінально домашньому матчі прийматиме французький “Брест”. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.