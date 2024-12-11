Спорт

“Шахтар” програв “Баварії” і погіршив шанси на вихід у плейоф Ліги чемпіонів
11 Грудня 2024 07:14
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ліга чемпіонів, футбол
"Шахтар" у матчі проти "Баварії" в Лізі чемпіонів / Фото: FC SHAKHTAR

“Шахтар” завершив шостий матч у Лізі чемпіонів, поступившись “Баварії” з рахунком 1:5.

Донеччани набрали чотири очки за сезон, зігравши внічию з “Болоньєю”, перемігши “Янг Бойз” (2:1) та програвши “Аталанті”, “Арсеналу”, ПСВ і “Баварії”. 

Після поразки від “Баварії” “Шахтар” посідає 27-ме місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів з доробком у чотири очки.

Наступний поєдинок Ліги чемпіонів “Шахтар” проведе 22 грудня, коли у номінально домашньому матчі прийматиме французький “Брест”. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.


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