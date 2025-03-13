Кримінал

Шахраї з сall-центру на Дніпропетровщині ошукали громадян ЄС на 11 млн гривень
13 Березня 2025 12:07
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Затримання учасника шахрайської схеми / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
Затримання учасника шахрайської схеми / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Правоохоронці України, Литви і Латвії провели спецоперацію, під час якої викрили 14 учасників злочинної організації, які ошукали громадян ЄС на понад 11 млн гривень.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

За даними слідства, учасники злочинної організації ошукували громадян держав Європейського Союзу за допомогою функціонування сall-центру, розташованому у місті Кам’янське Дніпропетровської області.

14 учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах у складі злочинної організації.

Як розповіли в прокуратурі, шахраї використовували зашифровані дзвінки, представлялися співробітниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ. Під приводом кваліфікованої допомоги вони вводили потерпілих в оману та виманювали конфіденційні дані банківських рахунків, ключі і паролі доступу до Інтернет-банкінгу.

У подальшому перераховували грошові кошти потерпілих на підконтрольні рахунки та на “криптогаманці”.

Наразі встановлено шістьох потерпілих, яким завдано шкоди на загальну суму понад 11 млн гривень. Жертви є громадянами Литовської Республіки та України.

Під час проведення 35 санкціонованих обшуків вилучено майже 1 млн гривень та 160 тис. доларів готівкою, банківські картки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки, чорнові записи, документацію, автомобілі.

Тринадцятьох учасників злочинної організації затримано, їм обрано запобіжні заходи.

Затримання та обшуки в працівників колцентру / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

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