Шахраї виманили у чотирьох жителів Херсонщини понад 156 000 гривень

У Херсонській області за кілька днів через різні шахрайські схеми четверо громадян втратили всі заощадження на банківських картах. Один із потерпілих перерахував зловмисникам 100 тис. гривень.

Про це повідомили в поліції Херсонської області.

Жителю Херсона з невідомого номера подзвонив нібито його знайомий та попросив терміново позичити грошей на лікування. Чоловік переказав на надісланий банківський рахунок 12 тис. гривень. Згодом заявник дізнався, що з його другом все добре, а гроші він перерахував шахраям.

Жертвою “банківських шахраїв” став житель селища Зеленівка, якому зателефонував невідомий та представився працівником служби безпеки банку. Зловмисник повідомив, що з банківської картки чоловіка невідомі намагаються зняти кошти, для її заблокування заявнику необхідну було назвати код з sms-повідомлення. Після того, як чоловік виконав всі умови, шахраї зняли з його рахунку понад 20 тис. гривень.

Також жертвою інтернет-шахраїв стала жителька Чорнобаївка. Жінка знайшла оголошення про роботу в одній із соціальних мереж. “Роботодавці” пообіцяли заявниці високі заробітки, однак для цього вона мала зробити декілька грошових внесків на рахунок компанії. Потерпіла кількома транзакціями перевела за наданими їй реквізитами 24 тис. гривень, після чого зловмисники перестали виходити на зв’язок і листування з нею видалили.

За аналогічною схемою втратив свої гроші й житель Херсонського району. Чоловіку надійшло повідомлення про додатковий заробіток онлайн. Заявник погодився та почав виконувати різні завдання, які йому надходили в одному з телеграм каналів. Потім потерпілому запропонували збільшити в декілька разів свій прибуток, для цього йому необхідно було переказати кошти на різні банківські рахунки. Загалом заявник перерахував понад 100 тис. гривень, після чого шахраї заблокували потерпілого у всіх месенджерах.

За всіма фактами поліція відкрила провадження за ст. 190 “Шахрайство” Кримінального кодексу України.