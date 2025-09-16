Шахраї видурили у матері полоненого військового майже 3 мільйони гривень

На Закарпатті правоохоронці повернули родині полоненого захисника України майже 3 мільйони гривень, які стали здобиччю шахраїв. Гроші складалися з державних виплат, які родина відкладала з надією дочекатися повернення сина з полону.

Як повідомили в Ужгородській окружній прокуратурі, аферисти скористалися онлайн-замовленням ліків 71-річної матері військового. Жінці почали надходити фейкові повідомлення та дзвінки від «правоохоронців» і «банківських співробітників», які звинувачували її у замовленні вибухівки та вимагали кошти для нібито «декларування».

Під тиском шахраїв родина передала 1,95 млн грн та 25 тис. доларів США «кур’єру», який забрав готівку прямо біля їхнього будинку. Кошти одразу переказали на криптобіржу. Наступного дня зловмисники намагалися виманити ще 50 тис. грн, однак тоді родина звернулася до поліції.

Скоординовані дії слідчих та прокурорів дозволили оперативно знайти та повернути гроші потерпілим.

Досудове розслідування триває за ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах). Встановлюються всі причетні до злочину особи.

Правоохоронці закликають громадян не довіряти дзвінкам невідомих осіб і у разі підозрілих ситуацій одразу повідомляти поліцію.