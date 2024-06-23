Сеул може змінити свою позицію щодо військової допомоги Україні

Високопоставлений чиновник в уряді Південної Кореї заявив, що Сеул розгляне можливість надання зброї Україні, якщо Росія постачатиме Північній Кореї високоточну зброю.

Як заявив радник з національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Чжин, рішення Сеула залежить від того, що зробить Москва.

“Останні дії Росії поступово наближаються до “червоної межі”, тому ми і винесли попередження”, – сказав Чан у неділю в інтерв’ю державній телерадіокомпанії KBS.

“Я хотів би підкреслити, що все залежить від того, що робитиме Росія, – сказав Чан. – Чи залишиться для нас хоч якась межа, якщо Росія передасть Північній Кореї високоточну зброю?”

“Зміст нашої військової підтримки України може змінитися залежно від того, як Росія реагуватиме в майбутньому”, – сказав Чан. Він відмовився розкрити подробиці, пославшись на те, що це “послабить наші важелі тиску на Північну Корею і Росію”.

Якщо Росія хоче відновити і розвинути південнокорейсько-російські відносини після війни [в Україні], я хотів би ще раз підкреслити, що їй необхідно ретельно обміркувати свої дії

Чан Хо Чжин, радник із національної безпеки Південної Кореї

У п’ятницю південнокорейське МЗС викликало посла Росії, щоб висловити протест проти нового оборонного договору Росії з Північною Кореєю.

Документ було підписано під час візиту Путіна в Пхеньян минулого тижня, він передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти одного з учасників.

Як сказав в інтерв’ю BBC провідний науковий співробітник Університету Кунмін у Сеулі Федір Тертицький, договір між Москвою і Пхеньяном – погана новина для Сеула: “Про можливу реанімацію такої союзної угоди говорили і в Сеулі, і в Токіо як про найгірший сценарій. Сеул протягом дуже довгого часу намагався “відтягнути” від КНДР спершу Радянський Союз, а потім Росію. Якийсь час здавалося, що це виходить і що Росія більше на боці Південної Кореї, ніж Північної. А потім почалася війна [в Україні], і все посипалося”.

Як пише Washington Post, за два дні до візиту Путіна Держдепартамент США підрахував, що з вересня Північна Корея поставила в Росію понад 11 000 контейнерів із боєприпасами.

Дані, отримані некомерційною організацією C4ADS, що опікується питаннями глобальної безпеки, і надані Washington Post, охоплюють постачання із серпня до січня та показують, що понад 74 000 тонн вибухових речовин доправили з двох портів на Далекому Сході Росії до 16 пунктів, головним чином уздовж західних кордонів країни поблизу України. Ця вага приблизно відповідає 1,6 млн артилерійських снарядів застосовуваного Росією типу.

Дані не містять відомостей про походження вантажів, але аналіз видання і C4ADS, виявив свідоцтва переміщення російських суден між Північною Кореєю і Росією в той самий період.