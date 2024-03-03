Політика

Середньодобові втрати військ РФ у лютому є найбільшими за час війни – британська розвідка

3 Березня 2024 14:50
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Британська розвідка
Ліквідація відділення ворожої армії на Авдіївському напрямку — робота екіпажу «Вітролом», бійців Батальйону безпілотних систем Третьої штурмової бригади / Скріншот з відео 3-ї ОШБр

Середньодобові втрати російських військ в Україні у лютому 2024 року були найбільшими від початку повномасштабної війни.

Про це в соцмережі Х повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

За даними розвідки, у лютому втрати військ РФ у середньому становили 983 особи за добу. Це майже напевно відображає готовність Росії вести масовану війну на виснаження, зазначають британські розвідники.

За їхніми даними, на сьогодні Росія, ймовірно, втратила на війні понад 355 тисяч військовослужбовців убитими і пораненими.

«Хоча це і велика ціна з погляду людських життів, це посилює тиск на позиції України по всій лінії фронту», – йдеться у звіті.


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