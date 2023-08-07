Суспільство

Серед загиблих у Покровську – заступник керівника ДСНС області

7 Серпня 2023 21:48
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загиблі, донецька область, рекетний удар

Внаслідок російського ракетного удару по центру Покровська, зокрема багатоповерхівках, загинули 5 людей, ще 18 дістали поранення. Зокрема, загинув заступник начальника ДСНС області і травмовані рятувальники.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко в Telegram, голова ДСНС Сергій Крук у Telegram

“5 загиблих та 18 поранених – наслідки двох ударів по житлових будинках у Покровську. Станом на 21:20 внаслідок першого прильоту загинуло 4 та потерпіли 3 цивільних осіб.

Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області. Ще 4 рятувальників, 8 поліцейських та 3 цивільних травмовані. Наші герої першими прибули на місце обстрілу допомагати людям

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Розбираємо завали, рятуємо людей від російського терору”.


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