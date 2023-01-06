Економіка

Сербія відкинула заклики ЄС запровадити санкції проти РФ

6 Січня 2023 10:56
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санкції, сербія

Президент Сербії заявив, що заклики ЄС до його країни приєднатися до санкцій проти Росії у зв’язку з війною в Україні є «жорстоким» втручанням у внутрішні справи балканської держави, яка подала заявку на вступ до ЄС.

У своєму зверненні до країни Олександр Вучич високо оцінив економічні та політичні досягнення Сербії, порівнявши себе із вовком, якого не можна приручити міжнародним тиском.

«Дякую вам за втручання у наші міжнародні справи таким жорстоким чином», – сказав він, коментуючи заклики Заходу.

Хоча Сербія подала офіційну заявку на вступ до Євросоюзу, Бєлград неодноразово ігнорував заклики погодити свою зовнішню політику з політикою блоку, у тому числі приєднавшись до міжнародних санкцій проти Москви у зв’язку з війною в Україні.

У країнах ЄС все частіше звучать заклики призупинити розгляд заявки Сербії на вступ, допоки країна не проводитиме зовнішню політику, що відповідає політиці блоку.

Сербія залишається єдиною європейською країною, окрім Білорусі, яка відмовилася запровадити санкції проти Росії.


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