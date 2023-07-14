Сенцов повертається на фронт

Режисер і письменник Олег Сенцов, який нині воює у лавах Збройних сил України і після нещодавно отриманої контузії проходив лікування, завтра повертається на фронт.

Про це він сказав на церемонії нагородження його і письменниці Оксани Забужко французьким орденом Почесного легіону у Національному заповіднику “Софія Київська”.

“Я приїхав сюди з фронту і завтра повертаюсь назад, тому що зараз моє місце там, поруч з моїми побратимами, з тими, хто зі зброєю в руках зараз боронить нашу свободу”, – сказав Сенцов.

Він розповів, що після початку широкомасштабного вторгнення у багатьох, зокрема в нього, запитували, скільки триватиме ця війна.

“Я сказав, що мінімум два-три роки. Тоді багато хто сприймав це дуже критично і “в багнети”, думаючи, що вона закінчиться за два-три тижні. Минуло вже півтора року. Ми не програли і не програємо – це вже ясно всім. Але ми ще не перемогли, і скільки йти до перемоги, ніхто не знає. Прогнози – річ дуже невдячна. Але я знаю, що ми пройдемо цей шлях до кінця, а в кінці буде наша перемога”, – сказав колишній в’язень Кремля.

Висловлюючи подяку за нагороду, він зазначив, що вважає її також відзнакою для тих, хто зараз перебуває на фронті, у госпіталях чи російському полоні, а також тих, хто загинув з вірою в перемогу.

“Ми теж у неї віримо і обов’язково її доб’ємося. Це буде велика перемога. Але велика перемога не може бути швидкою, велика перемога не буде дешевою, велика перемога не буде легкою”, – зауважив Сенцов.