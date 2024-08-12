Політика

Сенатори закликали адміністрацію Байдена зняти обмеження на удари американською зброєю по території РФ
12 Серпня 2024 21:01
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війна, сша
Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем / Фото: РБК-Україна

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем та його колега від демократів Річард Блюменталь закликали адміністрацію президента США зняла для України всі обмеження на використання американської зброї по території Росії.

“Якщо ми зробимо усе правильно, інші агресори по всьому світу будуть з меншою ймовірністю вдиратися до свого сусіда, якщо ми будемо з Україною і переможемо. Тож, адміністрація, зніміть обмеження та дозвольте використання зброї для стримування вторгнення”, – сказав Грем.

Його колега Блументаль зауважив, Києву необхідно дати “гнучкість, авторитет і легкість перемагати”.

“Ми не можемо дозволити Україні воювати з однією рукою за спиною, даючи їм зброю, а потім казати їм, що вони не можуть використовувати її так, як це необхідно для перемоги. Увесь світ спостерігає. Так було з самого початку. Світ спостерігає не лише за Україною, а також за Сполученими Штатами. Китай спостерігає. Іран спостерігає. Всі наші автократичні вороги спостерігають”, – підкреслив демократ.

Також сенатор Грем прокоментував операцію ЗСУ у Курській області, назвав її “сміливою, блискучою та просто красивою”.


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