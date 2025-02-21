Сенат США затвердив Кеша Пателя на посаду директора ФБР

Сенат США затвердив кандидатуру Кеша Пателя на посаду глави ФБР. За призначення Пателя проголосував 51 сенатор, проти – 49.

Як зазначає The Washington Post, це вкрай низький результат: зазвичай номінант на посаду директора бюро отримує підтримку як демократів, так і республіканців. Так, кожен із трьох попередніх голів ФБР отримував голоси щонайменше 92 сенаторів.

44-річний Патель – син іммігрантів з Індії. У першій адміністрації Дональда Трампа він був радником директора національної розвідки і начальником штабу глави Пентагону.

На посаді глави ФБР Патель змінить Крістофера Рея, який обіймав цю посаду з 2017 року.

Патель – давній відданий прихильник ідей Дональда Трампа. За часів його першого президентства він закликав до обмеження повноважень ФБР у сфері збору розвідданих і звільнення співробітників, які відмовляються підтримувати порядок денний Трампа. Також Патель відомий своєю схильністю до конспірології, зокрема, він є прихильником концепції “глибинної держави”.