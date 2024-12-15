Кримінал

Семеро загиблих та троє травмованих: масштабна ДТП поблизу Львова
15 Грудня 2024 10:36
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Сьогодні, 15 грудня, о 05:30 на автодорозі “Тернопіль — Львів — Рава-Руська” неподалік села Чижиків Львівського району сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області, у ДТП зіткнулися три транспортні засоби: автомобіль BMW, автопоїзд DAF та мікроавтобус Mercedes Sprinter.

Внаслідок аварії на місці події загинули семеро людей – усі вони були пасажирами мікроавтобуса Mercedes Sprinter. Дані загиблих наразі уточнюються.

Травмовано трьох осіб: 45-річного водія вантажівки, 39-річного кермувальника мікроавтобуса та його 23-річну пасажирку. Усіх постраждалих госпіталізували до медичних закладів Львова. Їхній стан та діагнози уточнюються.

Внаслідок аварії на місці ДТП загинули семеро людей – усі пасажири мікроавтобуса Mercedes Sprinter / Фото Нацполіція

На місці аварії працюють слідчі, криміналісти поліції Львівщини та співробітники інших служб. Поліція встановлює обставини ДТП та особи всіх її учасників.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з можливим позбавленням права керування транспортними засобами на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.


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