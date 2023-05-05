ЗСУ вперше збили гіперзвукову ракету “Кинджал” – ЗМІ

Збройні сили України вперше успішно перехопили російську гіперзвукову ракету Х-47 «Кинжал» близько 02:40 4 травня у небі над Києвом.

Про це повідомляє Defense Express.

Про атаку Києва у цю ніч офіційно повідомила Київська міська військова адміністрація, зазначивши, що в атаці, окрім дронів-камікадзе Shahed були й ракети – «ймовірно балістичного типу».

Зазначається, що з огляду на фото, уламки без бойової частини впали на стадіоні у межах столиці. На одному з фото – носовий обтічник, який максимально схожий з тим, який використовується саме у ракеті Х-47 «Кинжал» зі складною формою різких переходів діаметра.

«Альтернатива у вигляді Х-22 має іншу носову частину, з овальними переходами. Також зафіксований на фото обтічник збитої ракети відрізняється й від балістичної ракети ОТРК «Іскандер», який «товстіший», – зазначає видання.

На уламку видно, що він отримав ураження з пробиттям, що дозволяє оцінити товщину матеріалу, який необхідний для того, щоб витримати високу температуру під час розгону до гіперзвукової швидкості. А також вказує на те, що перехоплення було доволі ефективним зі знищенням бойової частини ще у повітрі.

З цим й пов’язаний потужний вибух, який чули кияни уночі 4 травня.

Також видання зазначає, що «Кинжал» є гіперзвуковим лише у фантазіях росіян. Бо хоча він й розганяється до гіперзвукових швидкостей за рахунок прискорювача, але не може підтримувати таку швидкість постійно. Вже на термінальній ділянці, тобто під час атаки, він заходить на ціль за балістичною траєкторією та має хоча й високу, але далеко не гіперзвукову швидкість.

Офіційної інформації від Генштабу ЗСУ та Повітряних сил немає.