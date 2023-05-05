Техно

ЗСУ вперше збили гіперзвукову ракету “Кинджал” – ЗМІ

5 Травня 2023 12:30
88
читать на русском →
ппо

Збройні сили України вперше успішно перехопили російську гіперзвукову ракету Х-47 «Кинжал» близько 02:40 4 травня у небі над Києвом.

Про це повідомляє Defense Express.

Про атаку Києва у цю ніч офіційно повідомила Київська міська військова адміністрація, зазначивши, що в атаці, окрім дронів-камікадзе Shahed були й ракети – «ймовірно балістичного типу».

Зазначається, що з огляду на фото, уламки без бойової частини впали на стадіоні у межах столиці. На одному з фото – носовий обтічник, який максимально схожий з тим, який використовується саме у ракеті Х-47 «Кинжал» зі складною формою різких переходів діаметра.

«Альтернатива у вигляді Х-22 має іншу носову частину, з овальними переходами. Також зафіксований на фото обтічник збитої ракети відрізняється й від балістичної ракети ОТРК «Іскандер», який «товстіший», – зазначає видання.

На уламку видно, що він отримав ураження з пробиттям, що дозволяє оцінити товщину матеріалу, який необхідний для того, щоб витримати високу температуру під час розгону до гіперзвукової швидкості. А також вказує на те, що перехоплення було доволі ефективним зі знищенням бойової частини ще у повітрі.

З цим й пов’язаний потужний вибух, який чули кияни уночі 4 травня.

Також видання зазначає, що «Кинжал» є гіперзвуковим лише у фантазіях росіян. Бо хоча він й розганяється до гіперзвукових швидкостей за рахунок прискорювача, але не може підтримувати таку швидкість постійно. Вже на термінальній ділянці, тобто під час атаки, він заходить на ціль за балістичною траєкторією та має хоча й високу, але далеко не гіперзвукову швидкість.

Офіційної інформації від Генштабу ЗСУ та Повітряних сил немає.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Травня 2023 13:10
48

Закінчуються не снаряди, а люди: у ЗСУ прокоментували слова Пригожина про те, що “Вагнер” піде з Бахмута
5 Травня 2023 14:04
36

Повітряні Сили спростували збиття над Києвом гіперзвукової ракети “Кинжал”
5 Травня 2023 12:16
46

Кличко хотів взяти Труханова на поруки, але не збирається вносити за нього заставу
5 Травня 2023 11:58
23

Україна повернула тіла 80 полеглих захисників
5 Травня 2023 11:19
82

Пригожин заявив, що виведе вагнерівців з Бахмута
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
Александр КИРШ

Китай и не только: фантастическое голосование в ООН против мордора (подробности)
Юрій ЛУЦЕНКО

Кава у Бахмуті
Александр КИРШ

Украина изменила мир больше, чем распад советской империи
Александр КИРШ

Бай, дед? Э, нет!
усі думки