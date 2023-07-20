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ЗСУ хвалять Bradley, частину пошкоджених БМП вже відремонтували, — The Washington Post

20 Липня 2023 16:48
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зброя

Українські військові відчули плюси БМП Bradley під час боїв у Запорізькій області. Частину підбитої техніки вже вдалося відремонтувати і знову використовувати її в боях.

Про це повідомляє The Washington Post.

За словами високопоставленого представника Міністерства оборони США, було знищено близько дванадцяти Bradley.

Військовий аналітичний сайт Oryx повідомляв, що ще кілька десятків Bradley було пошкоджено тією чи іншою мірою.

“Багато з них були відремонтовані і повернуті на поле бою. Деякі мають бути відправлені в Польщу для більш серйозного ремонту”, – йдеться в матеріалі.

Зазначається, що на тлі різних пошкоджень українські військові відчули на собі переваги нової техніки. За словами солдатів, найбільшим плюсом є те, що Bradley захищає всіх, хто перебуває всередині.

“Зазвичай солдати отримують лише незначні травми, наприклад, якщо машина підірветься на протитанковій міні. Кожен Bradley розрахований на екіпаж із трьох осіб і шість солдатів як пасажирів”, – пише WP.

Також український кінорежисер і боєць 47-ї бригади Олег Сенцов повідомляв, що у вихідні він потрапив під сильний артилерійський обстріл, виконуючи бойове завдання. Однак Bradley знову врятувала життя військовим, вони отримали незначні поранення.


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