ЗРК Patriot зможе збивати російські цілі на відстані до 150 км – Ігнат

Переданий Німеччиною Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot із ракетами до нього зможе збивати російські цілі на відстані до 150 км.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

“Комплекс далекобійний, комплекс зможе діставати (цілі) на відстані до 150 км, а це дозволить відганяти подалі російську авіацію від наших кордонів”, – сказав Ігнат.

За його словами, якщо це один з останніх варіантів ЗРК, а саме, Patriot PAC-3, він також зможе збивати балістичні ракети, такі як Іскандер-М, на відстані до 40 км.

Ігнат додав, що, безумовно, передача ЗРК Patriot значно посилить протиповітряну оборону. “Чим раніше він (ЗРК Patriot) стане на бойове чергування, тим краще буде, зможемо реагувати і робити ті речі, про які вже давно говорили”, – підкреслив він.