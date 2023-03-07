Збройні Сили України почали використовувати високоточні “розумні” бомби JDAM – ЗМІ

Збройні Сили України почали використовувати високоточні “розумні” бомби JDAM-ER з дальністю враження до 72 км.

Про це заявив командувач Повітряних сил США в Європі та Африці Джеймс Хекер, передає War Zone.

“Нещодавно ми відправили деякі високоточні боєприпаси в Україну, які мають збільшену дальність дії та б’ють трохи далі, ніж некерована бомба вільного падіння, і мають точне наведення”, – сказав Хекер.

За його словами, можливість використовувати JDAM українці отримали “ймовірно, протягом останніх трьох тижнів”.

Хекер підтвердив, що мав на увазі саме високоточні JDAM-ER.

Видання пише, що точна конфігурація JDAM-ER, які Україна отримала, поки що невідома. Хекер також називав їх GBU-62. Проте єдиним раніше відомим варіантом GBU-62 є GBU-62(V)1/B, також відомий як Quickstrike-ER, який поєднує в собі комплект JDAM-ER з Mk 64 Quickstrike класу 900 кг.

Хоча морські міни Quickstrike зроблені з бомб серії Mk 80, вони не призначені для використання як ударної зброї загального призначення, пише видання.

“Здається більш ймовірним, що JDAM-ER для України мають у основі традиційніші бомби. Існує ймовірність, що “боєголовки” можуть бути мінами Quickstrike, переробленими у стандартні бомби”, – додали в редакції.

Українські винищувачі Су-27 та МіГ-29 раніше переробили для підтримки пусків антирадарних ракет AGM-88 (з пілона LAU-118/А зразка НАТО). У War Zone вважають, що саме ці платформи та пілони ЗСУ застосовують і для скидання JDAM.

Хекер зазначив, що JDAM дає українським силам можливість вражати “абсолютно нові набори цілей”, які можуть бути поза досяжністю наявної зброї повітряного базування та наземних систем, зокрема HIMARS/MLRS (з боєголовкою близько 90 кг).

Він підкреслив, що загальна кількість JDAM-ER, які зараз має Україна, “обмежена”.

“У них достатньо, щоб завдати пару ударів”, — сказав Хекер.