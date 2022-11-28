Техно

Українські військові збили під Бахмутом ворожий безпілотник, який містить компоненти, вироблені в країні НАТО

28 Листопада 2022 13:02
22
росія, зброя

У збитому на Донеччині російському БПЛА виявили компоненти іноземних компаній

Про це написав у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

“Росія продовжує діставати в країнах НАТО електроніку для озброєння своїх дронів. Українські воїни під Бахмутом збили російський безпілотний розвідник типу “Орлан”, вироблений не раніше серпня. При огляді уламків стало помітно, що росіяни продовжують використання компонентів, які виробляють у країнах НАТО”, – повідомив він.

Журналіст показав на фото ключовий елемент російського “Орлана” – чотириелементну малогабаритну адаптивну антенну решітку “Комета-М”, яка дозволяє навігаційній системі безпілотника працювати попри спроби заглушити його РЕБами. Цей компонент було виготовлено влітку цього року, що свідчить про свіжі поставки, зазначив Бутусов.

“У цій “Кометі” використані компоненти американських компаній Altera/Intel, Taoglas та тайванської Cirocomm”, – наголосив він.

Бутусов закликав країни НАТО ретельніше стежити за тим, що і як потрапляє до країни-агресорки.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Листопада 2022 12:04
27

Рада ЄС включила обхід санкцій до списку кримінальних злочинів
28 Листопада 2022 11:35
47

Країни НАТО можуть надати нову підтримку Україні, – AP
28 Листопада 2022 10:07
68

“Укренерго” застосувало екстрені аварійні відключення по всій Україні
28 Листопада 2022 09:33
41

Українські війська за минулу добу ліквідували 590 окупантів
28 Листопада 2022 08:03
57

Республіканці хочуть посилити контроль допомоги Україні
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Хегер вам, или У кого шарфик, а у кого — Терехов
Александр КИРШ

Возмездие: если за Киев — по москве, почему за Харьков — лишь по курску?
Юрій БУТУСОВ

Стратегія Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Обшуки в Лаврі – це закономірність
Александр КИРШ

Пока в мордоре три”п”пер, Украине надо срочно очень поторопиться
Александр КИРШ

“Сейчас зажмурю глаза — и вас всех не будет!”
усі думки