Техно

Українська IT-армія отримала доступ до мереж Центробанку РФ

3 Листопада 2022 12:18
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хакер

Українська IT-армія отримала доступ до мереж Центрального банку РФ.

Про це повідомляє представництво IT ARMY of Ukraine в Telegram.

Зазначається, що українські хакери отримав “багато цікавого” про персонал, спеціалізовані автоматизовані банківські системи, їх вихідні файли, принципи їх взаємодії, системи КЗІ та інші матеріали, що циркулюють в мережах ЦБРФ та вже аналізуються українськими фахівцями.

“Наразі ми публікуємо для громадськості перші 27 тис. файлів, з якими ви можете ознайомитись, проаналізувати, зробити відповідні висновки та вчинити певні дії”, – йдеться у повідомленні.


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