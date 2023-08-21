Україна планує запустити 63 цифрові антикорупційні продукти — Федоров

Україна протягом трьох наступних років хоче запустити 63 цифрові антикорупційні продукти, зокрема, вони стосуватимуться судової системи. Цифровізовані послуги будуть доступні майже для більшості українців.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров за результатами першого засідання робочої групи з антикорупційних цифрових інструментів.

За його словами, вже є перші проміжні результати роботи цієї групи. Так, впроваджено сервіс, який скорочує час для досудового розслідування, — eCase Management System.

Окрім того, у Єдиний державний реєстр фізичних та юридичних осіб тепер можна буде вносити додаткову інформацію. Також група запустила систему для моніторингу виконання антикорупційної програми.

До кінця 2023 року планується реалізувати 14 інноваційних рішень. Група працюватиме над електронним судом, цифровими реєстрами та системами, збільшенням послуг у застосунку та на порталі «Дія».

«Досвід показує, що цифрова трансформація держави має потужний антикорупційний ефект. Лише за 2 роки держава заощадила 16,3 млрд гривень завдяки цифровим рішенням», — розповів очільник Мінцифри.

Федоров додав, що мільйони українців користуються державними послугами онлайн, ключові реєстри цифровізовані, а частина сервісів — автоматичні.

За його словами, потенційний економічно-антикорупційний ефект від цифровізації становить 48 млрд гривень.

«Продовжуємо трансформацію, щоб гроші не осідали в кишенях чиновників, а працювали на перемогу», — наголосив Федоров.