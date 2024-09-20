Україна опинилась на 5 місці у світі за рівнем розвитку цифрових держпослуг

Україна посіла 5 місце за рівнем розвитку цифрових державних послуг у світі за рейтингом Оnline services Index, міжнародного дослідження E-Government Development Index.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Рейтинг оцінює 193 країни та розробляється ООН. Його лідером стала Південна Корея, Данія посіла друге місце, коли Естонія – третє. Водночас Україна опинилася на пʼятьому місці після Саудівської Аравії.

Федоров підкреслив, що в 2018 році Україна в аналогічному дослідженні була на 102-му місці. Таким чином, держава за 6 років піднялася на 97 позицій.

“Першими прирівняли електронні документи до паперових і четвертими в Європі запустили цифрові водійські права. Реєстрація ФОП в Україні — найшвидша в усьому світі, усього 4 секунди. Крім 5-го місця за рівнем розвитку цифрових послуг, ми на першому місці щодо залученості громадян до державних процесів через онлайн”, – нагадав міністр.

Водночас він наголосив, що Дією користуються майже 21 млн українців.

“Зараз наш досвід цінний для всього світу, у нас вчаться, нашу Дію хочуть інтегрувати інші країни”, – додав Федоров.