Meta стане ключовим партнером України у впровадженні ШІ

Міністерство цифрової трансформації України розпочинає співпрацю з Meta у напрямі розвитку штучного інтелекту (ШІ). Про це повідомив міністр Михайло Федоров після розмови з віцепрезидентом Meta із публічної політики в Європі Маркусом Райнішем.

Україна вже має успішний досвід співпраці з Meta, зокрема у боротьбі з російською пропагандою та захисті українських акаунтів. Новий напрямок співпраці — розробка та впровадження ШІ-рішень, де Meta може стати ключовим партнером.

“До 2030 року Україна прагне увійти до топ-3 країн світу за розробкою та інтеграцією штучного інтелекту. Meta, зі своїми передовими open source-рішеннями, такими як Llama, може суттєво посприяти втіленню цієї амбітної мети”, — зазначив Федоров.

Мінцифра планує створити AI Center of Excellence — міжнародний хаб для розробки та впровадження ШІ-рішень у державні сфери. Це стане черговим кроком до цифрової трансформації України.