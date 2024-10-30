Понад 21 млн українців скористалися порталом “Дія”

Понад 21 млн українців скористались державним порталом й додатком “Дія”, що надає онлайн-доступ до низки державних послуг.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“У день запуску “Дії” ми стежили за кількістю завантажень й авторизацій, тоді мріяли про перший мільйон користувачів. Минуло 5 років — і зараз бачимо на дашборді 21 000 000, це класний результат, який мотивує рухатися й цифровізувати далі”, – повідомив Федоров.

Також “Дія” стабільно посідає друге місце після Google за популярністю серед українських застосунків в AppStore.

“Із Дією українці одружуються, відкривають бізнеси, купують нове житло та відновлюють зруйноване, економлять час і поступово забувають про ксерокопії. Дія стала державним superapp, без якого вже складно уявити життя”, – додав міністр.