Техно

Понад 21 млн українців скористалися порталом “Дія”
30 Жовтня 2024 12:35
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дія, мінцифра
Ілюстративне фото / Мінцифра

Понад 21 млн українців скористались державним порталом й додатком “Дія”, що надає онлайн-доступ до низки державних послуг.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“У день запуску “Дії” ми стежили за кількістю завантажень й авторизацій, тоді мріяли про перший мільйон користувачів. Минуло 5 років — і зараз бачимо на дашборді 21 000 000, це класний результат, який мотивує рухатися й цифровізувати далі”, – повідомив Федоров.

Також “Дія” стабільно посідає друге місце після Google за популярністю серед українських застосунків в AppStore.

“Із Дією українці одружуються, відкривають бізнеси, купують нове житло та відновлюють зруйноване, економлять час і поступово забувають про ксерокопії. Дія стала державним superapp, без якого вже складно уявити життя”, – додав міністр.


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