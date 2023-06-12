Техно

Україна до кінця року отримає ще пʼять батарей Patriot, – WSJ

12 Червня 2023 12:46
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ппо

Компанія Raytheon Technologies планує виготовити ще п’ять батарей системи протиповітряної оборони Patriot для України до кінця 2024 року.

Про це повідомив генеральний директор компанії Грег Хейс у коментарі The Wall Street Journal.

За його словами, Raytheon збільшує виробництво до 12 батарей Patriot на рік та планує доправити в Україну п’ять до кінця 2024 року.

Він зазначив, що компанія була дуже вражена ефективністю комплексу, який поряд з іншими системами ППО знищив майже 90% російських цілей.

“Україна доопрацювала програмне забезпечення Patriot, щоб він міг відстежувати та знищувати гіперзвукові ракети, що летять удвічі швидше, ніж було задумано”, — сказано в матеріалі.


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