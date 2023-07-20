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У ЗСУ пояснили, чому не вдалося збити ракети “Онікс”, якими РФ атакувала вночі

20 Липня 2023 17:37
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ппо, ракетний удар

Ракети “Онікс”, якими Росія вночі атакувала південь України, летять на великій швидкості й малій висоті, тому протиповітряній обороні України їх важко виявляти та збивати.

Про це речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Ракети “Онікс” призначені для знищення плавзасобів, кораблів, летять вони на швидкості 2,6 Маха. Це понад 3000 км на годину, тобто швидкість велика. На марші ракета може підійматися високо для економії пального, а вже при заході на ціль може летіти фактично 10-15 метрів над водою для того, щоб знищити корабель”, — сказав Ігнат.

За його словами, наявними в Україні засобами ППО складно збивати “Онікси” на великій швидкості й на малій висоті.


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