Техно

Російська армія відмовляється приймати небоєздатні танки “Армата”, – британська розвідка

25 Січня 2023 09:48
60
росія, зброя

Російські військові неохоче приймають танки Т-14 “Армата” через їх незадовільний стан.

Про це повідомили у зведенні розвідки Великої Британії.

Розвідники заявляють, що Росія працювала над підготовкою розгортання невеликої кількості “Армат” в Україні, проте окупанти неохоче приймали першу виділену партію Т-14 через поганий стан машин.

Британці не можуть визначити, які саме аспекти танків викликали таку реакцію загарбників, але упродовж трьох останніх років російські чиновники публічно описували проблеми з двигуном “Армати” та тепловізійними системами.

У 2021 році глава Міноборони РФ Сергій Шойгу охарактеризував заплановану на 2022 рік серійну партію як “дослідно-промислову”.

Тому малоймовірно, що будь-які розгорнуті танки Т-14 відповідатимуть звичайним стандартам для того, щоб нова техніка вважалася боєздатною, резюмували у звіті.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Січня 2023 10:23
36

Зеленський увів санкції проти Новинського, митрополита Павла та низки представників РПЦ
25 Січня 2023 11:01
23

У п’яти областях звільнили керівників прокуратур
25 Січня 2023 10:53
18

Хочете миру завтра – терміново дайте Україні все, що є, – Столтенберг
25 Січня 2023 10:34
33

Іспанія долучиться до постачання танків Leopard в Україну — El Pais
25 Січня 2023 09:27
16

Факти корупції в Україні не пов’язані з допомогою США, – Держдеп
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

“Путин понял, что Украина не исчезнет”. Зачем Кремлю нужен Медведчук?
Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
Александр КИРШ

Признано официально: царь мордора — ненастоящий (возможные последствия)
Сергій ПРИТУЛА

Українці тримають стрій!
Александр КИРШ

Мордор мордору по морде, или Удар пуйлом по “вагнеру”: последствия
Александр КИРШ

Пёсик Трампик?
усі думки