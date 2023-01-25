Російська армія відмовляється приймати небоєздатні танки “Армата”, – британська розвідка

Російські військові неохоче приймають танки Т-14 “Армата” через їх незадовільний стан.

Про це повідомили у зведенні розвідки Великої Британії.

Розвідники заявляють, що Росія працювала над підготовкою розгортання невеликої кількості “Армат” в Україні, проте окупанти неохоче приймали першу виділену партію Т-14 через поганий стан машин.

Британці не можуть визначити, які саме аспекти танків викликали таку реакцію загарбників, але упродовж трьох останніх років російські чиновники публічно описували проблеми з двигуном “Армати” та тепловізійними системами.

У 2021 році глава Міноборони РФ Сергій Шойгу охарактеризував заплановану на 2022 рік серійну партію як “дослідно-промислову”.

Тому малоймовірно, що будь-які розгорнуті танки Т-14 відповідатимуть звичайним стандартам для того, щоб нова техніка вважалася боєздатною, резюмували у звіті.