Техно

Німецький IRIS-T з жовтня знищив 60 російських повітряних цілей

3 Травня 2023 12:56
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ппо

Німецький зенітний ракетний комплекс IRIS-T із жовтня 2022 року знищив в Україні 60 російських повітряних цілей.

Про це повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

“ЗРК IRIS-T німецького виробництва із жовтня 2022 року захищає українське небо від російського тероризму. З цього часу дивізіон ЗРК IRIS-T вже знищив понад 60 ворожих повітряних цілей”, – ідеться у повідомленні.

У командуванні додали, що наприкінці квітня на бойове чергування в Україні заступив уже другий дивізіон IRIS-T.


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