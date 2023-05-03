Німецький IRIS-T з жовтня знищив 60 російських повітряних цілей

Німецький зенітний ракетний комплекс IRIS-T із жовтня 2022 року знищив в Україні 60 російських повітряних цілей.

Про це повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

“ЗРК IRIS-T німецького виробництва із жовтня 2022 року захищає українське небо від російського тероризму. З цього часу дивізіон ЗРК IRIS-T вже знищив понад 60 ворожих повітряних цілей”, – ідеться у повідомленні.

У командуванні додали, що наприкінці квітня на бойове чергування в Україні заступив уже другий дивізіон IRIS-T.