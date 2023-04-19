Техно

Німеччина передала Україні другу систему ППО Iris-T, – Spiegel

19 Квітня 2023 13:15
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зброя, німеччина

На Великдень, 16 квітня, Німеччина передала Україні другу із чотирьох обіцяних систем ППО IRIS-T (SLM).

Про це повідомляє Spiegel.

Так, окрім самої системи ППО Україна отримала і 16 керованих ракет.

Поки неясно, коли дві обіцяні федеральним урядом системи IRIS-T, що залишилися, надійдуть в Україну. Їх ще належить виготовити.

Зенітний комплекс Iris-T SLM складається із трьох машин:

  • стартовий майданчик на військовій вантажівці з місцем для восьми ракет,
  • радіолокаційна машина;
  • головний автомобіль.

Зенітні ракети можуть вражати цілі на висоті до 20 кілометрів та на відстані до 40 кілометрів.


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