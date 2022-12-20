Техно

На порталі “Дія” з’явився новий розділ “Дія.Безбар’єрність”

20 Грудня 2022 21:45
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На порталі електронних послуг “Дія” з’явився розділ “Дія.Безбар’єрність”. У ньому переселенці, люди з інвалідністю, батьки, літні люди та шукачі роботи можуть знайти всю необхідну інформацію.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Деякі матеріали в розділі присвячені питанням, яких немає на державних порталах. Уся корисна інформація розподілена за трьома форматами:

  • гіди — відповіді на питання (наприклад, як знайти першу роботу чи знятися з обліку переселенців);
  • інструкції — допомога з конкретними питаннями (наприклад, як підготуватися до виїзду за кордон чи отримати пенсію);
  • особистий досвід — історії людей.

Віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що партнери з Програми розвитку ООН в Україні перевірили всі послуги на порталі “Дія” на доступність та відповідність міжнародним стандартам. “На основі цих результатів масштабуємо інклюзивні практики на всі онлайн-послуги”, — зазначив він.


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