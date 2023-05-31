Техно

Мінцифри отримало міжнародну нагороду від Академії електронного управління за Дія.Підпис

31 Травня 2023 13:10
9
читать на русском →
дія

Мінцифри отримало міжнародну нагороду “Партнер 2023 року” від Академії електронного управління за розробку сервісу Дія.Підпис-EU, який відповідає стандартам ЄС.

Про це пише міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров розповів, що Україна стала першою країною, яка не є членом ЄС, проте чий електронний підпис визнається в Європейському Союзі.

“З березня український електронний підпис став сумісним з платформою електронного підпису Європейської комісії. Україна стала першою країною — не членом ЄС, яка отримала таку можливість. І це ще один спосіб для Європейського Союзу відкрити свої кордони для українців. Цього разу — цифрові”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що робота над визнанням українського е-підпису країнами ЄС розпочалася ще у 2017 році. За словами Федорова, це відкриває нові можливості для українців та бізнесу.

“Загалом внесено зміни до понад 70 законів для визнання українських електронних довірчих послуг у ЄС. Це відкриває нові можливості для українців та бізнесу. Тобто ви можете підписати контракт з європейським партнером із Дія.Підписом”, – пояснює міністр.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
31 Травня 2023 11:24
135

Росіяни підірвали дорогу на стику кордонів України, Білорусі і РФ
31 Травня 2023 10:49
196

Зеленський і Путін можуть відвідати Туреччину, – ЗМІ
31 Травня 2023 09:36
67

В Україні відкрили Центр захисту прав дитини
31 Травня 2023 08:54
253

ЄС планує посилити механізм призупинення безвізу з третіми країнами, серед яких Україна
31 Травня 2023 07:33
58

Безпека ЗАЕС передбачає повну демілітаризацію та деокупацію, – Кислиця в ООН
Останні новини
усі новини

Думки

Юрий САПРОНОВ

Бог шельму метит
Александр КИРШ

Медицинское: давняя традиция пьяных зачатий породила страну дебилов
Александр КИРШ

Зачем Украине белгород и военная помощь “как Израилю”
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Топ-10 полезных продуктов
Александр КИРШ

Дрессировщик в ответе за свою бешеную собаку
Юрій ЛУЦЕНКО

Грайте того лисого ворона, грайте того плєшфюрера!
усі думки