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Маск заявив, що супутники Starlink продовжують працювати в Україні у повному обсязі

13 Лютого 2023 21:25
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Starlink

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що система супутникового зв’язку Starlink продовжує працювати в Україні на лінії фронту.

Таку заяву він зробив у відповідь на твіт астронавта НАСА Скотта Келлі, який звернувся до Маска з проханням відновити повну функціональність супутників Starlink в Україні, яка “захищається від геноцидного вторгнення. Ви можете допомогти”.

На це Маск відповів таким чином: “Ви досить розумні, щоб не ковтати… пропагандистську нісенітницю. Starlink — це комунікаційна магістраль України, особливо на передовій, де майже всі інші інтернет-з’єднання були знищені”, написав Маск у твіттері.

“Але ми не допустимо ескалації конфлікту, що може призвести до Третьої світової війни”, – додав він.


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