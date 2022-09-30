Техно

Литва закупить для України польські дрони-камікадзе Warmate

30 Вересня 2022 21:46
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зброя

Міністерство оборони Литви підписало договір із польською компанією на закупівлю дронів-камікадзе Warmate для України.

Про це пише Delfi.

Таке рішення узгодили з українською армією. Очікується, що виробники поставлять ці системи у жовтні-листопаді.

Безпілотні системи Warmate закуплять для України у польської компанії WB Group. Придбати планують два повні комплекти, що включають пускову установку і 37 одиниць дронів-камікадзе. Вони можуть вміщувати вибухові речовини та знищувати танки та командні пункти.

Кошти на цю закупівлю зібрав литовський журналіст Андрюс Тапінас. Його ініціатива зібрала понад 2 млн євро, половину цієї суми виділять на придбання Warmate.

Перед цим, у липні, Литва вже передала українській армії «Байрактар». Кошти на нього також зібрала литовська громадськість, але безпілотник вирішила подарувати турецька компанія Baykar.

Натомість за зібрані 1,5 млн євро литовці закупили боєприпаси для «Байрактара», а решту 4,4 млн євро спрямували на іншу оборонну та гуманітарну допомогу Україні, а також допомогу у відбудові.


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