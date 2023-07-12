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Хакери намагалися зламати комп’ютери десятків дипломатів в Україні, використовуючи фейкову рекламу BMW — Reuters

12 Липня 2023 09:49
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хакер

Хакери, підозрювані в роботі на російську зовнішню розвідку, намагалися зламати комп’ютери десятків дипломатів у посольствах в Україні, йдеться у звіті компанії, що займається кібербезпекою, пише Reuters.

Вони це робили за допомогою підроблених оголошень про продаж вживаних автомобілів.

Шпигунство було спрямоване на дипломатів, які працюють щонайменше у 22 із приблизно 80 іноземних представництв у столиці України Києві.

«Кампанія почалася з нешкідливої і законної події», — йдеться у звіті.

У середині квітня 2023 року дипломат Міністерства закордонних справ Польщі розіслав електронною поштою в різні посольства законну листівку з оголошенням про продаж уживаного седана BMW 5-ї серії, який перебуває в Києві.

Польський дипломат, який відмовився назвати своє прізвище з міркувань безпеки, підтвердив роль своєї реклами в цифровому вторгненні.

Хакери, відомі як APT29 або Уютный медведь, перехопили і скопіювали цю листівку, впровадили в неї шкідливе програмне забезпечення, а потім розіслали її десяткам інших іноземних дипломатів, які працюють у Києві.

«Це разюче за масштабами для тих операцій, які зазвичай є вузькоспеціалізованими і таємними операціями з використанням сучасних постійних загроз», — йдеться у звіті.


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