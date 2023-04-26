Хаб для ремонту українських Leopard 2 запрацює у Польщі в травні

Сервісний центр з обслуговування і ремонту танків Leopard 2, які Україна отримує від союзників, запрацює на польському оборонному підприємстві Bumar-Labędy в місті Глівіце вже у травні.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони РП Маріуш Блащак під час спільної пресконференції з главою польського уряду Матеушем Моравецьким на підприємстві ОПК Bumar-Labędy у Глівіце.

Як зазначив польський урядовець, минулої п’ятниці він разом з українським та німецьким колегами підписав у Рамштайні угоду про створення в Польщі Центру технічного обслуговування та ремонту основних бойових танків Leopard 2 України.