Техно

Хаб для ремонту українських Leopard 2 запрацює у Польщі в травні

26 Квітня 2023 15:26
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зброя, польща

Сервісний центр з обслуговування і ремонту танків Leopard 2, які Україна отримує від союзників, запрацює на польському оборонному підприємстві Bumar-Labędy в місті Глівіце вже у травні.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони РП Маріуш Блащак під час спільної пресконференції з главою польського уряду Матеушем Моравецьким на підприємстві ОПК Bumar-Labędy у Глівіце.

Як зазначив польський урядовець, минулої п’ятниці він разом з українським та німецьким колегами підписав у Рамштайні угоду про створення в Польщі Центру технічного обслуговування та ремонту основних бойових танків Leopard 2 України.


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