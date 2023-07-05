Федоров анонсував цифровізацію Держстату

Мінцифра планує цифровізувати Державну службу статистики (Держстат). Зараз запустили закрите тестування нового порталу статистики.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що міністерство працює, щоб Держстат став зручним інформаційним сервісом як для суспільства, так і для держслужбовців.

“Зараз представники бізнесу, громадськості та державних органів тестують новий портал Держстату. Розробили просту і зрозумілу логіку для користувача — кожен може знаходити, фільтрувати та відображати дані як зручно”, — зазначив Федоров.

Що є на оновленому порталі

інформація зберігається в єдиній системі, а не окремих файлах. Так можете переглядати статистику в зручному форматі та працювати з нею, не завантажуючи на власний компʼютер купу файлів;

є “Банк даних”, щоб працювати з інформацією у форматі графіків і таблиць;

ключові статистичні показники відображаються у вигляді дашбордів (інформаційних панелей). Це допоможе відстежувати їх у динаміці;

міститься календар оприлюднення інформації та графік подання звітності, щоб відстежувати релізи та планувати звітування.

Федоров зазначив, що новий портал Держстату допоможе швидко та зручно аналізувати та поширювати інформацію.

“Щоб українці легко знаходили потрібні дані, а влада ухвалювала дієві рішення з якісною інформацією. Держстат працюватиме як сучасна IT-компанія, щоб кожен українець за кілька кліків знайшов потрібну інформацію”, — сказав міністр.