Техно

Естонія запускає застосунок mRiik на базі української «Дії»

19 Січня 2023 14:47
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дія

В Естонії запускають застосунок mRiik на базі української «Дії» — українська влада поділилася з естонськими колегами кодом та UX/UI дизайном свого застосунку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Одна з найдіджиталізованіших країн світу переймає українські технології та досвід цифровізації держпослуг», — прокоментував очільник відомства.

Федоров розповів, що вперше потрапив до Естонії у 2019 році — тоді ще у статусі радника президента Володимира Зеленського. Там він вивчав досвід цифровізації. І додав: «Багато чому дивувався, нотував, щоб потім впровадити в Україні. Це надихнуло».

у сфері державних послуг. Кожен громадянин у кілька натисків може отримати найпопулярніші сервіси — без черг, збору папірців та іншої бюрократії.

«Тепер вже український досвід надихає Естонію та інші країни. Поділилися з естонськими колегами кодом та UX/UI дизайном нашого застосунку. У лютому mRiik запускається для тестувальників. Повноцінний запуск планується на середину 2023 року», — розповів Федоров.


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