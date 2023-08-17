Apple починає виробництво iPhone 15 в Індії

Apple починає виробництво iPhone 15 наступного покоління в Індії. Ця співпраця має скоротити розрив між операціями в Індії та основною виробничою базою в Китаї.

Про це повідомляє Bloomberg.

Завод Foxconn Technology Group у Сріперумбудурі (Індія) готується постачати пристрої лише через кілька тижнів після того, як вони почнуть постачати з заводів у Китаї, оскільки компанія прагне швидко збільшити кількість нових iPhone, що надходять з Індії.

Компанія з Купертіно, штат Каліфорнія, реалізує багаторічний проект із диверсифікації виробництва за межами Китаю, знижуючи таким чином ризики для ланцюжка поставок своїх найважливіших продуктів, оскільки напруженість між Вашингтоном і Пекіном робить торгівлю менш передбачуваною.

Індія ж своєю чергою під керівництвом прем’єр-міністра Нарендри Моді намагалася налагодити тісніші зв’язки зі США та перетворити себе на виробничий центр.

До iPhone 14 Apple збирала лише частину свого iPhone в Індії, що відставало від виробництва в Китаї на шість-дев’ять місяців. Цю затримку було значно скорочено минулого року, і на кінець березня Apple виробила 7% своїх iPhone в Індії.

Ціль цього року полягає в тому, щоб наблизитися до паритету щодо термінів поставок з Індії та Китаю, хоча, за словами анонімних джерел видання, постачальники ще не впевнені, що досягнуть цього.