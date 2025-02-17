СБУ затримали експосадовицю, яка допомогла окупантам депортувати українських дітей

Служба безпеки України затримала ексвикладачку херсонського професійного училища, яка під час тимчасової окупації пішла на співпрацю з російськими військами та допомогла депортувати шістьох українських дітей.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

“Зловмисницю призначили “заступником директора” окупаційної установи і доручили організувати примусове переправлення шістьох неповнолітніх студентів до тимчасово окупованого Криму. Для цього дітей спочатку виселили з відомчого гуртожитку училища і незаконно вивезли на лівобережжя Херсонщини. Звідти автобусом їх доправили на територію тимчасово окупованого півострова”, – йдеться у повідомленні.

По прибуттю до Криму їх відправили до табору, де почали проводити пропагандистську роботу, спрямовану на підготовку до вступу до лав окупаційних сил.

Після звільнення Херсона фігурантка виїхала до Києва, де сподівалась “загубитись”, але була затримана правоохоронцями.

Жінка перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до 12 років за ґратами.