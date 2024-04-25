СБУ затримали агентів ФСБ, які передавали окупантам розвіддані про місця дислокації Сил оборони та лікарень у Херсоні

Подружжя агентів ФСБ засудили до 15 років ув’язнення за передачу окупантам розвідданих про місця дислокації Сил оборони та лікарень у Херсоні.

Про це повідомляє Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора.

“Зловмисники коригували ракетні удари Росії по військовій та медичній інфраструктурі обласного центру. Задокументовано, що на початку 2023 року саме за їх наведенням окупанти обстріляли місцеву лікарню. У січні того ж року співробітники СБУ затримали обох коригувальників ворожого вогню”.

Повідомляється, що засудженими є чоловік та дружина із Херсона, які проживали у цивільному шлюбі. На початку січня 2023 року вони потрапили у поле зору окупантів, коли відгукнулися на “пропозицію” ФСБ в одному з російських телеграм-каналів.

За грошову винагороду зловмисники збирали інформацію про розташування військових баз та інших інфраструктурних об’єктів у Херсоні. Також ворога цікавила інформація про місця дислокації підрозділу Нацполіції України, центру комплектування та соціальної підтримки, місцевої військової адміністрації, ЗСУ, лікарень та блокпостів.

За наведенням засуджених, окупанти обстрілювали військові та важливі інфраструктурні об’єкти Херсону. На підставі зібраних матеріалів чоловіка та жінку визнано винними у державній зраді. Їх засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.