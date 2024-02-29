СБУ затримала жінку, яка допомагала наводити ракети на Харків

СБУ затримала жительку Харкова, яка допомагала росіянам планувати ракетні удари та чекала захоплення і приєднання міста до Росії.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Спецслужби РФ дистанційно вийшли на жінку наприкінці 2023 року та завербували її. Харків’янка була безробітною й ідеологічною прихильницею рашизму.

Слідство встановило, що жінка була особливо цінним агентом для ворога, виконувала важливу роботу, адже виходила на місцевість та перевіряла координати, які їй надсилали окупанти.

Під час дорозвідки зрадниця фотографувала потрібні об’єкти та позначала їх на картах Google. Звіт своєї роботи пересилала через месенджер.

У листуваннях з ворогом агентка закликала частіше обстрілювати Харків, щоб максимально зруйнувати місто. Також вона сподівалась на захоплення Харкова та його приєднання до РФ.

СБУ викрила жінку на початковому етапі її розвідувальної роботи та задокументувала її злочинні дії. Зрадницю затримали, чим запобігли серії ракетних ударів по місту. Жінка пішла на співпрацю з ворогом, бо сподівалась згодом отримати посаду в окупаційній адміністрації, якщо росіяни захоплять місто.

Під час обшуків у харків’янки знайшли телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь російської спецслужби.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй загрожує довічне.