Кримінал

СБУ затримала волонтера ООН, який шпигував за оборонцями Покровська
28 Жовтня 2024 10:06
читать на русском →
оон, сбу
Затриманий росісьбкой шпигун, яким виявився завербований волонтер Всесвітньої продовольчої програми ООН / Фото: СБУ

Служба безпеки затримала на Донеччині російського агента. Ним виявився завербований окупантами 34-річний місцевий волонтер Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Прикриваючись волонтерською діяльністю, зрадник шпигував за локаціями Сил оборони на Покровському напрямку, де наразі зафіксована найбільша концентрація ворожих атак. Завданням російського агента було виявити локації українських піхотинців та артилерії, які тримають оборону під райцентром”, – йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи, для пошуку координат фігурант об’їжджав райцентр та прилеглі населені пункти під виглядом доставок гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Отримані дані він месенджером передавав своєму російському куратору – кадровому співробітнику ФСБ.

Листування російського агента / Фото: СБУ

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для комунікації із співробітником фсб.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
28 Жовтня 2024 11:08

Росіяни атакували Україну сотнею ударних БпЛА
28 Жовтня 2024 10:41

Зеленський закликав прем’єра Індії відмовитися від нейтралітету і стати на бік України
28 Жовтня 2024 10:06

СБУ затримала волонтера ООН, який шпигував за оборонцями Покровська
28 Жовтня 2024 08:28

Генштаб: на фронті за добу відбулося 144 бойові зіткнення
28 Жовтня 2024 07:19

У Воронезькій області РФ дрони атакували спиртзавод
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки