СБУ затримала волонтера ООН, який шпигував за оборонцями Покровська

Служба безпеки затримала на Донеччині російського агента. Ним виявився завербований окупантами 34-річний місцевий волонтер Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Прикриваючись волонтерською діяльністю, зрадник шпигував за локаціями Сил оборони на Покровському напрямку, де наразі зафіксована найбільша концентрація ворожих атак. Завданням російського агента було виявити локації українських піхотинців та артилерії, які тримають оборону під райцентром”, – йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи, для пошуку координат фігурант об’їжджав райцентр та прилеглі населені пункти під виглядом доставок гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Отримані дані він месенджером передавав своєму російському куратору – кадровому співробітнику ФСБ.

Листування російського агента / Фото: СБУ

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для комунікації із співробітником фсб.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.