СБУ затримала у Києві російського диверсанта

СБУ затримала у Києві російського агента, який прибув з Криму готувати диверсії. Зловмисника перекинули з тимчасово окупованого Криму до Києва за місяць до повномасштабного вторгнення, повідомили у відомстві.

Під виглядом відвідування родичів він певний час перебував у «сплячому режимі», а коли отримав вказівку діяти – його затримала СБУ.

Зловмисник виконував завдання російської спецслужби зі збору розвідданих про місця дислокації та маршрути переміщення Сил оборони в столичному регіоні.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився колишній співробітник розформованої міліції, який після звільнення з лав МВС у 2014 році залишився у Севастополі.

Після захоплення півострова зловмисник перейшов на бік загарбників, за що отримав від них призначення до створеного окупантами місцевого «управления полиции рф».

Встановлено, що ворожий агент пройшов оперативно-бойову підготовку на базі навчальних центрів російської спецслужби і очікував подальшого перекидання на підконтрольну українській владі територію.

Саме таку «команду» він отримав від агресора майже за місяць до початку повномасштабного вторгнення.

Для виконання ворожих завдань зрадник намагався сформувати розгалужену мережу інформаторів. Для цього використовував свої зв’язки серед колишніх правоохоронців і представників кримінальних кіл.

Втім, реалізувати злочинні наміри йому не вдалося. Співробітники СБУ своєчасно викрили його, задокументували незаконні дії і затримали в результаті багатоетапної спецоперації.

Під час обшуку правоохоронці виявили внутрішній паспорт громадянина рф та російський паспорт для виїзду за кордон; мобільний телефон із доказами законспірованого листування з фсб через анонімний Телеграм-канал; матеріали, які підтверджують проходження «спецкурсу» на території тимчасово окупованого Криму.