СБУ затримала у Києві ділків, які “продавали” українські паспорти громадянам рф

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ нейтралізувало у Києві зловмисників, які налагодили схему фейкового набуття громадянства України.

Ділки представлялись співробітниками СБУ і пропонували іноземцям своє «сприяння» в отриманні українського паспорта.

Для цього обіцяли своїм клієнтам використати начебто власні «зв’язки» у правоохоронних органах.

Вартість «послуги» становила 10 тис. дол.

Саме за таку суму учасники банди «гарантували» оформлення українського громадянства для росіянки, яка має посвідку тимчасового проживання на території нашої держави.

Для «переконливості» зловмисники пред’явили громадянці рф фейкове «службове посвідчення».

Співробітники СБУ затримали ділків під час передачі першої частини грошей за «паспорт».

За даними слідства, фігурантами виявились двоє мешканців столиці, один з яких притягувався до кримінальної відповідальності за напад на поліцейського.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення винних до відповідальності.