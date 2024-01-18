СБУ затримала студента, який готував теракт на Одещині

Служба безпеки України затримала російського шпигуна, який злив ворогу координати військових об’єктів на Одещині, а також шукав склади з пестицидами для підготовки екологічного теракту.

Про це повідомляють СБУ, Офіс генпрокурора

Служба безпеки повідомляє, що російська розвідка завербувала студента одного з одеських університетів восени 2023 року.

За інформацією прокуратури, місцевий житель отримав від російських спецслужб завдання проводити розвідку щодо місць розташування військових об’єктів, переміщення і базування військових та техніки ЗСУ на Одещині. Натомість він отримував гроші.

Таким чином, він через Telegram передав ворогу інформацію про розміщення військових об’єктів для завдання по ним ракетних ударів.

Водночас, за інформацією СБУ, його головним завданням було виявлення та передача координат, де зберігаються токсичні речовини, зокрема склади та сховища з пестицидами.

“За вказаними геолокаціями окупанти планували здійснити повітряні атаки із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed.

За наявними даними, ворог сподівався спровокувати екологічне лихо на території регіону і таким чином розхитати внутрішню обстановку”.

СБУ повідомляє, що для збору даних чоловік почав працювати таксистом та під виглядом перевезення пасажирів фіксував локації “потрібних” об’єктів.

СБУ затримала його під час виконання ворожого завдання. Під час обшуків у нього вилучено гаджети, які він використовував у шпигування.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.