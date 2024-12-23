Політика

КНДР наростила виробництво озброєнь для Росії, – WSJ
23 Грудня 2024 13:46
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війна, кндр, росія
Супутникові знімки показують, що Північна Корея збільшує постачання зброї в Росію / The Wall Street Journal

Північна Корея значно збільшила постачання зброї до Росії, забезпечуючи її боєприпасами та технікою в обмін на фінансування й нафту.

Як пише The Wall Street Journal, потік вантажів через кордон між країнами досяг рекордного рівня у 2024 році, а кількість залізничних перевезень зросла утричі.

За оцінками, КНДР уже передала Росії близько 20 тисяч контейнерів із боєприпасами, серед яких артилерійські снаряди калібрів 122-мм і 152-мм, балістичні ракети Hwasong-11 (KN-23/24), 170-мм самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню великої дальності.

“Українські офіційні особи кажуть, що забезпечення склало понад п’ять мільйонів артилерійських снарядів і десятки ракет, включаючи понад 100 ракет класу Hwasong-11”, – пише The Wall Street Journal.

Також близько 200 північнокорейських заводів із виробництва боєприпасів працюють на повну потужність на користь РФ. Також розширюється виробництво балістичних ракет малої дальності, які Росія використовує для ударів по Україні. 

У свою чергу, Росія допомагає Північній Кореї модернізувати її озброєння, зокрема оснащуючи РСЗВ новими системами наведення.


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