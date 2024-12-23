Зеленський почав демонструвати більшу схильність до переговорів – The Washington Post

Президент України Володимир Зеленський, який раніше наполягав на боротьбі за кожен сантиметр окупованих територій, почав демонструвати більшу готовність до переговорів щодо припинення війни. Це стало наслідком змін на полі бою та обрання Дональда Трампа президентом США, який прагне укласти мирну угоду.

Про це йдеться в статті The Washington Post.

Раніше Зеленський наполягав на тому, що переговори можливі лише після повного виведення російських військ. Тепер він акцентує увагу на довгостроковій безпеці країни, навіть якщо це означає тимчасове збереження окупованих територій під контролем РФ.

Хоча президент не робив публічних заяв про територіальні поступки, його висловлювання в інтерв’ю Sky News свідчать про зміну підходу: “гаряча фаза війни” може завершитися, якщо Україна отримає членство в НАТО, а повернення окупованих земель можливе “дипломатичним шляхом”.

На думку експертів, зміна риторики може бути спробою адаптуватися до позиції Трампа, який фокусується на припиненні війни. Водночас Зеленський прагне забезпечити, щоб Україна не залишилася без підтримки після завершення конфлікту.

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол зазначив, що український президент має враховувати нову реальність: “Зеленський може сказати: ‘Я б хотів боротися до кордонів 1991 року, але обставини змінилися'”.

Ключовим пріоритетом Зеленського залишається членство в НАТО, хоча дипломати визнають, що це є віддаленою перспективою через опір окремих членів альянсу, зокрема Угорщини, Німеччини та США. У той час як альтернативою розглядаються західні миротворчі сили, Україна наполягає, що це не замінить членства в НАТО.

Російський президент Володимир Путін поки що дотримується жорсткої позиції, вимагаючи капітуляції України, включно з визнанням анексії чотирьох регіонів і Криму. Зеленський, у свою чергу, продовжує наполягати на гарантіях безпеки, побоюючись, що припинення бойових дій без довгострокового плану дозволить Росії накопичити сили для нового нападу.

Європейські лідери закликають посилити підтримку України, побоюючись, що адміністрація Трампа скоротить допомогу Києву. Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що союзники мають витрачати більше на оборону та забезпечити, щоб Україна мала сильні позиції для переговорів.

Попри оптимізм щодо мирного врегулювання, більшість експертів сумніваються в готовності Путіна до компромісу. Українські чиновники, своєю чергою, вважають, що Зеленський діє правильно, прагнучи забезпечити максимальну підтримку західних партнерів на всіх етапах переговорного процесу.